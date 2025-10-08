Chile vs Perú: Cuándo y a qué hora juega La Roja el amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena afrontará un nuevo amistoso internacional, chocando en esta oportunidad ante su similar de Perú.

La Roja buscará agarrar ritmo frente a La Blanquirroja en un choque que se disputará en nuestro país, todo esto pensando en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Pensando en este compromiso, el cuerpo técnico estará encabezado por Sebastián Miranda, actual DT del equipo Sub 17 que jugará el Mundial de la categoría en un par de semanas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Perú el partido amistoso?

El partido entre Chile y Perú está programado para el viernes 10 de octubre las 20:00 horas de nuestro país.

El recinto escogido para esta nueva edición del "Clásico del Pacífico" es el Estadio Bicentenario de La Florida, donde se espera una importante cantidad de hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Perú?

El encuentro del combinado nacional contra La Bicolor será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este importante desafío de manera online y totalmente gratis.