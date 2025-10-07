La ácida respuesta de Arturo Vidal a sus críticos: “Estoy muy lejos de ustedes” - Chilevisión

Las palabras de Arturo Vidal sobre la Selección Chilena generaron ruido. El King apuntó a los últimos partidos dirigidos por Nicolás Córdova, actual DT de La Roja en el Mundial Sub 20.

"Si me preguntas a qué juega la Selección, no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Sí les veo muchas ganas a los muchachos", sostuvo a TNT Sports.

El volante de Colo Colo aseguró que los jugadorres "están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé".

Sus declaraciones fueron comentadas en diferentes programas, lo que llevó al ex Bayern Múnich y al Barcelona a expresarse nuevamente.

Arturo Vidal responde a los críticos

Fiel a su estilo, Vidal subió una historia a su cuenta de Instagram en la que disparó contra todos sus críticos.

"Me avisan que muchos sapos (están) hablando de mí, jaja. Estoy muy lejos de ustedes para responder, suerte", escribió en la red social, utilizando varios emojis.

El mediocampista de 38 años decidió no dar nombres, aunque dejó en claro que mantiene su postura sobre el presente de La Roja.

Mira el comentario acá