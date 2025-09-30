El importante aviso de Nicolás Córdova antes del partido de Chile vs Japón: “Mucha paciencia” - Chilevisión

Nicolás Córdova, entrenador de Chile Sub 20, anticipó el crucial partido de La Roja contra Japón de este sábado por la segunda jornada del Mundial.

El estratega nacional avisó en diálogo con la prensa que el conjunto nipón "es un rival muy complejo. Es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y atacar a la profundidad".

"Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios", sostuvo.

Córdova recalcó que "lamentablemente, la mayoría de estos jugadores tiene pocas vivencias a este nivel y, con un poco más de fineza, seguramente hacíamos un mejor partido. Esperamos mejorar porque el nivel de Japón es superior al de Nueva Zelanda".

"Les mostramos a los jugadores que hay distintas formas de defender y de atacar, por lo que presenta el rival. Eso no es un escenario que dependa de mí, sino del propio juego. Se dice 'el técnico los echó para atrás' y no existe eso", añadió.

Chile vs Japón: Hora y dónde ver el partido

El partido Chile ante Japón, válido por la fecha 2° del Mundial Sub 20, comienza a las 20:00 horas de este martes 30 de septiembre.

El cotejo será transmitido por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.