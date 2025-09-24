 Controles, celulares y más: Las medidas de Nicolás Córdova para el debut de Chile en el Mundial Sub 20 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Controles, celulares y más: Las medidas de Nicolás Córdova para el debut de Chile en el Mundial Sub 20

El DT nacional tiene un estricto plan con la idea de cumplir los objetivos en La Roja, selección que se enfrentará a Nueva Zelanda en su estreno por la cita planetaria.

Miércoles 24 de septiembre de 2025 | 11:02

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena Sub 20, afina detalles para el estreno de La Roja en el Mundial de la categoría.

El combinado nacional se enfrentará a Nueva Zelanda en el debut, partido que es absolutamente clave para el futuro del equipo el Grupo A que completan Japón y Egipto.

Pensando en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda, el estratega y su cuerpo técnico plantearon rigurosas medidas teniendo en cuenta la exigencia del torneo.

El plan de Nicolás Córdova con La Roja Sub 20

Las medidas son rigurosas e incluyen controles en el peso, masa muscular y la hidratación, todos factores claves para el adiestrador.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el descanso es un factor clave y los celulares cumplen un rol fundamental en la concentración.

En ese escenario, se aplicó un particular método que fue consensuado: A partir de las 22:00 horas, los futbolistas entregan voluntariamente sus teléfonos para no tener demasiada exposición en las redes sociales.

El trabajo sicológico también está a disposición, con profesionales ayudando a los jugadores en la previa de disputar un certamen tan esperado.

Todos estos aspectos se suman a los tácticos, los que apuestan a dar frutos en el debut de Chile frente al campeón oceánico

Chile vs Nueva Zelanda: Hora y dónde ver partido por Mundial Sub 20

El partido entre Chile y Nueva Zelanda, válido por la fecha 1° del Mundial Sub 20, está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

El cotejo se disputará en el Estadio Nacional y lo podrás ver por Chilevisiónla señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Mundial Sub 20 en Chile 2025: estas son las sedes y estadios donde se jugará

¿Quiénes son los convocados de Chile para el Mundial Sub 20 2025?

Chile vs Nueva Zelanda: Cuándo y a qué hora debuta La Roja en el Mundial Sub 20

¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025?
Publicidad
Publicidad