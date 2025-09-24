Controles, celulares y más: Las medidas de Nicolás Córdova para el debut de Chile en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena Sub 20, afina detalles para el estreno de La Roja en el Mundial de la categoría.

El combinado nacional se enfrentará a Nueva Zelanda en el debut, partido que es absolutamente clave para el futuro del equipo el Grupo A que completan Japón y Egipto.

Pensando en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda, el estratega y su cuerpo técnico plantearon rigurosas medidas teniendo en cuenta la exigencia del torneo.

El plan de Nicolás Córdova con La Roja Sub 20

Las medidas son rigurosas e incluyen controles en el peso, masa muscular y la hidratación, todos factores claves para el adiestrador.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el descanso es un factor clave y los celulares cumplen un rol fundamental en la concentración.

En ese escenario, se aplicó un particular método que fue consensuado: A partir de las 22:00 horas, los futbolistas entregan voluntariamente sus teléfonos para no tener demasiada exposición en las redes sociales.

El trabajo sicológico también está a disposición, con profesionales ayudando a los jugadores en la previa de disputar un certamen tan esperado.

Todos estos aspectos se suman a los tácticos, los que apuestan a dar frutos en el debut de Chile frente al campeón oceánico.

Chile vs Nueva Zelanda: Hora y dónde ver partido por Mundial Sub 20

El partido entre Chile y Nueva Zelanda, válido por la fecha 1° del Mundial Sub 20, está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

El cotejo se disputará en el Estadio Nacional y lo podrás ver por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.