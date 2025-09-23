Militan en Europa: Las tres figuras que enfrentará La Roja en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Este sábado 27 de septiembre se vivirá el comienzo del Mundial Sub 20 Chile 2025 y los seleccionados chilenos ya se encuentran preparados para lo que será el partido inaugural y el primero por fase de grupos frente a Nueva Zelanda.

De acuerdo al fixture inicial del Mundial, en fase de grupos La Roja se medirá frente a Nueva Zelanda, Egipto y Japón.

Tres selecciones que vienen con figuras que ya deslumbran en Europa y otras son seguidas de cerca desde el viejo continente.

Las grandes figuras de los rivales de Chile en el Mundial Sub 20

AUSTRALIA: En el cuadro oceánico, primer rival de los nacionales, hay que observar con atención a Lukas Kelly-Heald, lateral izquierdo del Wellington Phoenix FC, con varios minutos en la primera división del torneo local.

JAPÓN: En cuanto a los japoneses, la figura es Keita Kosugi, uno de los talentos más destacados de la cantera asiática. Lateral izquierdo del Djurgården de la primera división sueca, avaluado en $4 millones de euros según Transfermarkt. Es seguido por clubes como Sunderland en Inglaterra.

EGIPTO: Por último está el egipcio Mohamed Abdallah, del Al-Ahly FC, tricampeón de la Premier League de dicho país. El prometedor ‘10’ tiene las condiciones para hacerse notar en la cita mundialista.