Con varias sorpresas: La nómina definitiva de la Selección Chilena para el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Roja dio a conocer a sus convocados para la cita planetaria, donde se enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto en la fase de grupos.
Jueves 18 de septiembre de 2025 | 14:48
Este jueves se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para el Mundial Sub 20, el que se disputará en nuestro país entre septiembre y octubre.
La lista tiene a los 21 jugadores que representarán a La Roja en la cita planetaria, donde se enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto en la fase de grupos.
El entrenador del equipo, Nicolás Córdova, dejó fuera de la convocatoria a Iván Román y Damián Pizarro, jugadores que se esperaba pudieran integrarse a La Roja.
El Mundial Sub 20 de Chile 2025, que comienza el sábado 27 de septiembre, lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión.
El debut de Chile será en esa misma jornada ante Nueva Zelanda, partido que arrancará a las 20:00 horas.