Con varias sorpresas: La nómina definitiva de la Selección Chilena para el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Este jueves se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para el Mundial Sub 20, el que se disputará en nuestro país entre septiembre y octubre.

La lista tiene a los 21 jugadores que representarán a La Roja en la cita planetaria, donde se enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto en la fase de grupos.

El entrenador del equipo, Nicolás Córdova, dejó fuera de la convocatoria a Iván Román y Damián Pizarro, jugadores que se esperaba pudieran integrarse a La Roja.

Nómina de Chile para el Mundial Sub 20

Arqueros:

Ignacio Sáez - Universidad de Chile

Sebastián Mella - Huachipato

Gabriel Maureira - Colo Colo

Defensas:

Ian Gárguez - Palestino

Nicolás Suárez - Colo Colo

Milovan Celis - Unión Española

Matiás Pérez - Lecce (Italia)

Felipe Faúndez - O'Higgins

Patricio Romero - Cobreloa

Volantes:

Mario Sandoval - Audax Italiano

Nicolás Cárcamo - Huachipato

Joaquín Silva - Santiago Wanderers

Flavio Moya - Universidad de Chile

Agustiín Arce - Deportes Limache

Lautaro Millán - Independiente (Argentina)

Delanteros:

Emiliano Ramos - Everton

Francisco Marchant - Colo Colo

Rodrigo Godoy - O'Higgins

Vicente Álvarez - Unión San Felipe

Juan Francisco Rossel - Universidad Católica

Willy Chatiliez - Huesca (España)

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 de Chile 2025, que comienza el sábado 27 de septiembre, lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión.

El debut de Chile será en esa misma jornada ante Nueva Zelanda, partido que arrancará a las 20:00 horas.