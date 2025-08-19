Quién es Lautaro Millán, la sorpresa en la lista de La Roja que podría jugar el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Lautaro Millán fue la gran sorpresa en la lista de buena fe de Chile para el Mundial Sub 20, certamen que se desarrollará entre septiembre y octubre en nuestro país.

El volante de Independiente de Avellaneda, de gran técnica y que es considerado una de las grandes promesas de su club, integra la nómina de 55 jugadores dada a conocer este lunes.

Además del mediocampista, otros futbolistas que juegan en el extranjero son Damián Pizarro (Udinese), Iván Román (Atlético Mineiro) , Zidane Yáñez (New York City) y Willy Chatiliez (Huesca), entre otros.

Lautaro Millán: ¿Quién es el sorpresivo nombre que podría jugar el Mundial Sub 20?

Nacido el 16 de agosto del 2005 en Bahía Blanca, Millán puede representar a la Selección Chilena debido a que su padre es de origen nacional.

Tras llegar a los 16 años a Independiente, debutó como profesional en mayo del 2024 en un empate 1-1 ante Vélez Sarsfield de la mano de Hugo Tocalli, ex entrenador de La Roja Sub 20.

Esta temporada disputó un total de 23 partidos en los que convirtió 3 goles, siendo considerado gran parte de la temporada por el DT Julio Vaccari.

El talentoso volante estuvo en las juveniles de Argentina, pero no fue convocado al reciente Sudamericano en el que La Albiceleste contó con figuras de la talla de Claudio "El Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono.

En ese escenario, decidió aceptar el defender al combinado nacional en las próximas instancias e intentar ganarse un lugar en la cita planetaria.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 2025, que se desarrollará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión.