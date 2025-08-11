Confirmado: Chile se enfrentará a Perú y a un rival europeo a fines de 2025 - Chilevisión

La Selección Chilena tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de noviembre, mes en el que se medirá a Perú y Rusia.

La Roja disputará dos amistosos internacionales en territorio ruso, el que hará de sede en esta especie de triangular que servirá de preparación para los próximos desafíos.

La información fue oficializada por la Unión de Fútbol de Rusia (UFR), quienes señalaron que los dos encuentros del combinado nacional serán en Sochi.

¿Cuándo juega Chile ante Perú y Rusia?

El primer duelo de Chile será el sábado 15 de noviembre, día en que chocará contra Perú en el Estadio Olímpico de Fisht.

Posteriormente, La Roja enfrentará a los locales el martes 18 de noviembre en el mismo escenario para cerrar esta gira.

Los horarios y la venta de entradas por ahora no san sido ratificadas, teniendo en cuenta que siguel ultimándose detalles por parte de la organización.

Anteriormente, el elenco comandado por Nicolás Córdova cerrará en septiembre su participación en las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay.