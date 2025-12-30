Mundial de la Kings League: Equipos, grupos y fecha del estreno de Chile - Chilevisión

El torneo se disputará en Brasil y contará con la presencia de la selección nacional, quienes se medirán a Países Bajos en el esperado estreno.
Martes 30 de diciembre de 2025 | 09:47
Chile afina detalles para debutar en el esperado Mundial de la Kings League, torneo que llama la atención por su particular formato y que junta a futbolistas con influencers.
La Roja es capitaneada por Arturo Vidal y Shelao, quienes apuestan a que nuestra selección tenga una gran participación en la cita planetaria que se realizará en Brasil.
En este certamen, el conjunto nacional se medirá en primera instancia a Países Bajos, para luego enfrentarse a Colombia y Marruecos.
Grupo A:
Grupo B:
Grupo C:
Grupo D:
Grupo E:
El estreno de Chile en el Mundial de la Kings League será el sábado 3 de enero del 2026, día en que se medirá a Países Bajos.
El encuentro comenzará a las 16:00 horas de nuestro país.