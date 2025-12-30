Mundial de la Kings League: Equipos, grupos y fecha del estreno de Chile - Chilevisión

Chile afina detalles para debutar en el esperado Mundial de la Kings League, torneo que llama la atención por su particular formato y que junta a futbolistas con influencers.

La Roja es capitaneada por Arturo Vidal y Shelao, quienes apuestan a que nuestra selección tenga una gran participación en la cita planetaria que se realizará en Brasil.

En este certamen, el conjunto nacional se medirá en primera instancia a Países Bajos, para luego enfrentarse a Colombia y Marruecos.

Grupos del Mundial de la Kings League

Grupo A:

Marruecos

Colombia

Chile

Países Bajos

Grupo B:

Alemania

Argentina

Estados Unidos

Japón

Grupo C:

Italia

Francia

Polonia

Argelia

Grupo D:

Brasil

España

Qatar

Perú

Grupo E:

México

Arabia Saudita

India

Indonesia

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial de la Kings League?

El estreno de Chile en el Mundial de la Kings League será el sábado 3 de enero del 2026, día en que se medirá a Países Bajos.

El encuentro comenzará a las 16:00 horas de nuestro país.