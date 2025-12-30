 Mundial de la Kings League: Equipos, grupos y fecha del estreno de Chile - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Mundial de la Kings League: Equipos, grupos y fecha del estreno de Chile

El torneo se disputará en Brasil y contará con la presencia de la selección nacional, quienes se medirán a Países Bajos en el esperado estreno.

Martes 30 de diciembre de 2025 | 09:47

Chile afina detalles para debutar en el esperado Mundial de la Kings League, torneo que llama la atención por su particular formato y que junta a futbolistas con influencers.

La Roja es capitaneada por Arturo Vidal y Shelao, quienes apuestan a que nuestra selección tenga una gran participación en la cita planetaria que se realizará en Brasil.

En este certamen, el conjunto nacional se medirá en primera instancia a Países Bajos, para luego enfrentarse a Colombia y Marruecos.

Grupos del Mundial de la Kings League

Grupo A:

  • Marruecos
  • Colombia
  • Chile
  • Países Bajos

Grupo B:

  • Alemania
  • Argentina
  • Estados Unidos
  • Japón

Grupo C:

  • Italia
  • Francia
  • Polonia
  • Argelia

Grupo D:

  • Brasil
  • España
  • Qatar
  • Perú

Grupo E:

  • México
  • Arabia Saudita
  • India
  • Indonesia

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial de la Kings League?

El estreno de Chile en el Mundial de la Kings League será el sábado 3 de enero del 2026, día en que se medirá a Países Bajos.

El encuentro comenzará a las 16:00 horas de nuestro país.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

De quedarse sin Mundial a la ilusión de una renovación: Así fue el complejo 2025 de La Roja

“No lo tiene pensado”: La razón por la que Paulo Díaz no retornaría al fútbol chileno

Nómina de Chile para Mundial de la Kings League: Arturo Vidal es capitán y hay varios ex profesionales

¿Mejor o peor que el año pasado? Así fue el 2025 de La Roja en el Ranking FIFA
Publicidad
Publicidad