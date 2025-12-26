Disfrutando del Salsódromo: Arturo Vidal pasa sus vacaciones con Sonia Isaza en Colombia - Chilevisión

Arturo Vidal sigue disfrutando de sus vacaciones. Tras anunciar la nómina de Chile en el Mundial de la Kings League, el King se fue a Colombia junto a su pareja, Sonia Isaza.

El futbolista de Colo Colo y la influencer gozaron este 25 de diciembre de la Feria de Cali, siendo visto nada menos que en el Salsódromo.

En sus redes sociales, la modelo subió varias historias junto al Rey y parte de su familia, pasando un agradable momento en el cierre de este año.

Arturo Vidal saludó al público en la Feria de Cali

En medio del paseo, el ex seleccionado nacional recibió el cariño del público mientras se movilizaban en una de las carrozas.

Fiel a su estilo, Vidal respondió saludando con su mano y agradeciendo los gestos de los fanáticos, siendo grabado por diferentes celulares.

Pese a estar en sus días libres, Vidal sigue acondicionando su físico de cara a la nueva temporada con el Cacique, donde pretende enmendar el mal 2025.

El mediocampista de 38 años apostará a ganarse un lugar con el entrenador Fernando Ortiz, quien lo dejó en el banco de suplentes en los últimos cotejos de la reciente campaña.

