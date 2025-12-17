Arturo Vidal aclara reposteo de videos políticos en Instagram: “Eliminados de inmediato” - Chilevisión

Arturo Vidal salió a aclarar sus polémicos reposteos en Instagram, los que hacían referencia a situaciones políticas.

Todo se originó luego de que compartiera un registro del presidente electo José Antonio Kast, quien afirmó en una entrevista que "la primera dictadura en Chile fue la de Salvador Allende".

Esta situación se dio a pocos días de un cruce con un seguidor tras votar en la segunda vuelta, donde el líder del Partido Republicano terminó como ganador.

La aclaración de Arturo Vidal por videos políticos

A través de una historia, el jugador de 38 años aesguró que él no reposteo los registros, indicando que dicha afirmación no representa su postura.

"Me avisaron que tenía dos videos reposteados en mi Instagram. Uno de carácter político y otro de humor que no sé quién los puso ahí", señaló.

El oriundo de San Joaquín recalcó que "son videos que no representan mi pensamiento y fueron eliminados de inmediato".

Anteriormente, Vidal manifestó su molestia por subir una historia del mandatario electo, señalando que "jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz de ser parte de la democracia".

