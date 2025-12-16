Gerente de Unión Española reconoce tener “expectativas positivas” con posible salvación del descenso - Chilevisión

Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, se refirió al intento de anulación del descenso a Primera B que hizo el conjunto de Santa Laura.

Los Hispanos junto a Deportes Iquique presentaron una carta firmada buscando revertir la pérdida de la categoría, argumentando que el Reglamento indica que los cuadros que irán a la división de plata se definirán por promedio de puntos y no por la tabla anual.

De acuerdo a ambos clubes, este artículo está por encima de las Bases del torneo nacional en una situación que sigue siendo analizada por la ANFP.

La esperanza de Unión Española de salvarse del descenso

Durante la presentación de Gonzalo Villagra como DT del primer equipo, el dirigente abordó la situación y reconoció: "La verdad es que no lo teníamos antes, nos dimos cuenta hacia el final. Es algo que ya había sucedido años atrás en la ANFP y se le había dado respuesta positiva".

"Nosotros analizamos eso más lo de ahora y creímos que era factible y posible, por eso hicimos el reclamo. No es que sea algo nuevo, sino que es algo que ya ha sucedido antes y ha tenido respuesta positiva porque el reglamento está por sobre las bases", agregó.

Consultado directamente sobre lo que se puede dar, Aguad comentó que "Tenemos expectativas positivas" y que están "esperando respuesta del directorio de la ANFP".

Sobre la chance de recurrir a otras instancias, el directivo señaló que "una vez que tengamos la respuesta, tenemos varias alternativas. Dependemos de eso. Creemos que sí se podría y que debería llegar una instancia en la que nos sentemos a negociar, eso es lo que esperamos".

"No es llegar y decir 'sí o no'. Entendemos que hay cosas que se debería conversar, hay dinero en juego, número de equipos, etcétera. Queremos recibir la respuesta del directorio y ver qué acciones tomamos", añadió.