“Eternamente agradecido”: Los 2 jugadores que se despidieron oficialmente de la UC - Chilevisión

Universidad Católica ya tiene movimientos pensando en el 2026. Además de los refuerzos que se buscan, Los Cruzados ya tienen dos salidas confirmadas.

El primero de ellos es Luis Muñoz, jugador que estuvo a préstamo en Deportes Santa Cruz la última temporada y que no continuará en la precordillera el próximo año.

El propio futbolistas informó que finalizó su vínculo con el club, despidiéndose con un posteo en redes sociales en el que destacó: "Cierro una muy linda etapa de mi vida".

"Me despido de un hermoso club, el cual me entregó un montón de herramientas para seguir creciendo como persona y deportista. Eternamente agradecido por estos ocho años", añadió.

Al defensa de 22 años se sumó Clemente Mondaca, uno de los juveniles de la institución que no iba a ser tenido en cuenta por el DT Daniel Garnero.

La UC se mueve en el mercado de pases

En paralelo a esto, La Franja sigue en el plan de conformar el plantel 2026 que tendrá como gran desafío el disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según consignó Frecuencia Cruzada, el primer refuerzo de la UC será Bernardo Cerezo, defensa que quedó libre de Ñublense.

Además, el volante argentino Justo Giani , Matías Palavecino de Coquimbo y César Munder son las otras cartas por las que se está negociando.