Despedida Walter Montillo: Hora y dónde ver EN VIVO último partido de referente de la U - Chilevisión

Walter Montillo tiene este martes su esperada despedida del fútbol profesional, cumpliendo la promesa de decirle adiós a los hinchas de Universidad de Chile.

La Ardilla finalizó su carrera a comienzos del 2021, donde no pudo disfrutar del público producto de las restricciones que se tomaron a causa de la pandemia.

La jornada cuenta con la presencia de grandes figuras con pasado Azul, entre los que están Diego Rivarola, Matías Rodríguez y José "Pepé" Rojas, además de estrellas internacionales como Ezequiel "Pocho" Lavezzi.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de despedida de Walter Montillo?

El partido de despedida de Walter Montillo será transmitido en vivo por el canal TNT Sportes Premium.

Además, el encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido de despedida de Walter Montillo

El último encuentro del referente de la U comienza a las 19:00 horas de Chile de este martes 16 de diciembre, disputándose en el Estadio Nacional.