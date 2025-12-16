Esposa de Darío Osorio replicó mensaje en contra de José Antonio Kast: Lo compartió en redes - Chilevisión

Catalina Díaz, pareja del futbolista chileno Darío Osorio, compartió un mensaje tras las Elecciones 2025 que determinaron que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

La joven mostró su descontento por la victoria del líder del Partido Republicano, quien se impuso por amplia diferencia a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Precisamente, el triunfo del ex diputado generó una ola de reacciones a nivel nacional, incluyendo al mundo del deporte que no quedó indiferente.

El mensaje que compartió pareja de Darío Osorio

En sus historias de Instragram, la esposa del jugador del Midtjylland replicó un mensaje que se expandió entre los críticos del mandatario electo.

"Tu postura política dice mucho de tí. No es sólo una opinión: Es el reflejo de tus valores y de tu capacidad de empatía", dice parte del texto.

Adicionalmente, Díaz subió otro posteo en el que se hace referencia a la meritocracia y al esfuerzo que hace la ciudadanía.

En tanto, Osorio no se pronunció sobre los comicios realizados el pasado 14 de diciembre.