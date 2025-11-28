Darío Osorio fue suplente en derrota por Europa League y así quedó el Instagram del Midtjylland - Chilevisión

Una amarga jornada tuvo Darío Osorio en la Europa League este jueves, luego de que el Midtjylland cayera 2-1 ante la Roma por la fecha 5°.

El chileno fue suplente e ingresó a los 46 minutos en lugar de Mikel Gogorza, recibiendo tarjeta amarilla sobre el final debido a una infracción.

La suplencia del delantero generó la furia de los hinchas nacionales, quienes se expresaron duramente en las redes sociales del club danés.

Hinchas chilenos van en masa al Instagram del Midtjylland

La fanaticada acudió directamente al Instagram de Los Lobos, cuestionando la decisión del DT Mike Tullberg de dejar en la banca al ex Universidad de Chile.

"Dense cuenta", "ratones" o "equipo mediocre" fueron solamente algunos de los comentarios de los usuarios.

Pese a la derrota, el Midtjylland se mantiene segundo en la fase de liga de la Europa League con 12 puntos en las primeras jornadas.

En la próxima fecha, el conjunto del seleccionado chileno recibirá al Genk de Bélgica el jueves 11 de diciembre.

Mira los comentarios acá