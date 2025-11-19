La tristeza de relator peruano por golazo de Darío Osorio: “Como el pollo a la brasa” - Chilevisión

Desazón generó en Perú la nueva derrota ante Chile, selección que se impuso 2-1 este martes en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

La Roja se impuso a La Bicolor a pesar de tener un hombre menos, dando vuelta el resultado con los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio.

El tanto del jugador del Midtjylland generó la tristeza de un relator del vecino país, quien no podía creer la forma en la que se dio la acción.

La tristeza de relator peruano por gol de Darío Osorio

En la transmisión del Diario Líbero, el narrador se lamentó por la diana del ex jugador de Universidad de Chile e hizo una llamativa comparación.

"Intenta (Jairo) Concha que la pierde. Se viene Chile, ahí está Osorio. Gol de Chile. Gol chileno, señores. Otra vez nos dieron vuelta, como el pollo a la brasa. 59 minutos y gana Chile. Fue un golazo", señaló.

El comunicador apuntó que "lo celebra Chile" y aprovechó de realizar un llamado. "Bueno, es horar de cambiar el mediocampo, hace rato. Desde el gol del empate debió cambiar (el DT) Barreto", comentó.

Una vez consumada la victoria de los nacionales, en medio criticaron a su escuadra y apuntaron que "Perú es un equipo de 45 minutos, y los partidos duran 90'. No termina haciendo un partido redondo el equipo".

Mira el momento acá