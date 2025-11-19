Motivos para sonreír: La marca que logró La Roja con la victoria sobre Perú en Sochi - Chilevisión

La Selección Chilena venció 2-1 a Perú este martes y puso fin a su 2025, cerrando la temporada con una doble fecha perfecta.

Tras imponerse anteriormente a Rusia, La Roja reaccionó y remontó un movido encuentro frente a La Bicolor en el que jugó más de un tiempo con un futbolista menos.

Además de la alegría de quedarse con el Clásico del Pacífico, el combinado nacional celebra el haber alcanzado una importante racha.

Chile iguala registro que no se obtenía hace dos años

En concreto, Chile obtuvo su tercera victoria consecutiva, registro que no se lograba desde hace más de dos años con Eduardo Berizzo en la banca.

Los pupilos de Nicolás Códova se impusieron dos veces a Perú (octubre y noviembre) y en una oportunidad a Rusia, sumando confianza de cara al futuro.

La última vez que La Roja ganó tres duelos seguidos fue en el periodo marzo-junio del 2023, donde festejó contra Paraguay (3-2), Cuba (3-0) y República Dominicana (5-0) en diferentes amistosos jugados en nuestro país.

Tal como ha dicho el actual DT nacional, el objetivo es continuar con rodaje de cara al proceso que permita clasificar al Mundial 2030.