 Tras vencer a Perú: Los jugadores de La Roja que se robaron las miradas de los hinchas - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Tras vencer a Perú: Los jugadores de La Roja que se robaron las miradas de los hinchas

El último partido de La Roja este 2025 generó la atención de los hinchas, quienes comentaron el desempeño de varios jugadores nacionales.

Martes 18 de noviembre de 2025 | 16:25

La Selección Chilena obtuvo un nuevo triunfo Sochi, imponiéndose 2-1 a Perú en un amistoso que marcó el término de su año.

Los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio le permitieron a La Roja ganar el Clásico del Pacífico, alcanzando una racha de tres victorias consecutivas.

Tal como se viene dando en las últimas presentaciones, el cotejo contó con varios futbolistas jóvenes que pretenden ganarse un lugar de cara al futuro.

Darío Osorio y Alexander Aravena generan debate en hinchas chilenos

Algunos de los que generaron debate en las redes sociales fueron Alexander Aravena y justamente Osorio, quienes arrancaron como titulares.

Ambos fueron criticados en el primer tiempo, especialmente el jugador del Gremio que falló un increíble mano a mano ante el arquero Pedro Gallese.

El ex Universidad Católica intentó picar la pelota, acción que provocó cuestionamientos de los hinchas.

Por el otro lado, el zurdo del Midtjylland fue elogiado al convertir un golazo que sentenció la vicitoria nacional, recuperando una pelota en mitad de cancha y definiendo con calidad.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

De jugador a entrenador: El registro que alcanzó Nicolás Córdova con La Roja ante Perú

Chile vs Perú: Revive las reacciones al triunfo de La Roja en amistoso internacional

Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido amistoso

El Clásico es chileno: La Roja se impone a Perú en movido partido y cierra el año con una alegría
Publicidad
Publicidad