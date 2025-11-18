Tras vencer a Perú: Los jugadores de La Roja que se robaron las miradas de los hinchas - Chilevisión

La Selección Chilena obtuvo un nuevo triunfo Sochi, imponiéndose 2-1 a Perú en un amistoso que marcó el término de su año.

Los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio le permitieron a La Roja ganar el Clásico del Pacífico, alcanzando una racha de tres victorias consecutivas.

Tal como se viene dando en las últimas presentaciones, el cotejo contó con varios futbolistas jóvenes que pretenden ganarse un lugar de cara al futuro.

Darío Osorio y Alexander Aravena generan debate en hinchas chilenos

Algunos de los que generaron debate en las redes sociales fueron Alexander Aravena y justamente Osorio, quienes arrancaron como titulares.

Ambos fueron criticados en el primer tiempo, especialmente el jugador del Gremio que falló un increíble mano a mano ante el arquero Pedro Gallese.

El ex Universidad Católica intentó picar la pelota, acción que provocó cuestionamientos de los hinchas.

Por el otro lado, el zurdo del Midtjylland fue elogiado al convertir un golazo que sentenció la vicitoria nacional, recuperando una pelota en mitad de cancha y definiendo con calidad.

Mira los comentarios acá

osorio jugando en países con 50 grados bajo cero pic.twitter.com/HZnbtPUC99 — seba 🦉2️⃣✌️🌹☭ (@bullawice) November 18, 2025

Osorio es muy de momentos, pero cuando aparece es el mejor de Chile — Manuel Navia (@ThexNuel) November 18, 2025

Hablen ahora los que dicen que Darío Osorio no está para la selección chilena. Ahora los quiero ver... — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) November 18, 2025

Impresionante lo rápido que está Dario Osorio — Nico Kampiyo (@kampepa) November 18, 2025

Tres mano a mano. Uno solo consiguió el gol. Lo más grande Darío Osorio #VamosChile — Juan Andrés Chávez (@acharmlessman1) November 18, 2025

Alexander Aravena en un mano a mano pic.twitter.com/85nvE266sD — ❄️Nico❄️ (@Rey1Nicols) November 18, 2025

Notable el aporte de la mejor uc de la historia a la selección con Marcelino y Aravena. — Carlos Morandé🩸. (@LuffyAltamirano) November 18, 2025

Entre Aravena y Cepeda no se quien es más malo — LEAN LOVE 🦐🇮🇸 (@NoirBullanguero) November 18, 2025