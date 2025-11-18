Chile vs Perú: Revive las reacciones al triunfo de La Roja en amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena alcanzó su tercera victoria consecutiva este martes, derrotando 2-1 a Perú en un movido amistoso.

En el Estadio Olímpico de Fisht de Sochi, Rusia, La Roja venció a uno de sus rivales más tradicionales en un duelo en el que tuvo que venir de atrás.

Pese a la expulsión de Iván Román en el primer tiempo, el combinado nacional reaccionó y se quedó con el duelo por los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio.

Este tremendo encuentro lo pudiste disfrutar con las reacciones en vivo de Javier Manríquez (@guororororoi) y Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes estuvieron atentos a todos los detalles en nuestras plataformas digitales.

