El Clásico es chileno: La Roja se impone a Perú en movido partido y cierra el año con una alegría - Chilevisión

La Selección Chilena cosechó una gran victoria ante Perú en Sochi, imponiéndose 2-1 en lo que fue su último partido de este 2025.

La Roja pretendía seguir sumando confianza tras el triunfo sobre Rusia, dando vuelta una situación bastante adversa esta nueva edición del Clásico del Pacífico.

El primer tiempo tuvo al elenco nacional con el dominio de la pelota, pudiendo abrir la cuenta con un mano a mano que el arquero Pedro Gallese le tapó a Lucas Cepeda.

La tónica se mantuvo hasta los 31 minutos, con Iván Román siendo expulsado por bajar en el área a Alex Valera tras perder la pelota en la salida.

El combo fue letal debido a que el propio atacante incaico cambió el penal por gol y le dio la ventaja a La Bicolor.

Pese a tener un hombre menos, Alexander Aravena contó una inmejorable chance en la que quiso picar la pelota, facilitando el manotazo del propio Gallese.

La Roja reacciona y vence a Perú

En el segundo lapso, La Roja reaccionó rápido y logró la paridad a los 52' con Felipe Loyola, quien capturó un rebote en el área a la salida de un tiro de esquina.

A los 59' apareció toda la calidad de Darío Osorio. El zurdo del Midtjylland recuperó una pelota en mitad de cancha, sacó a relucir su velocidad y con una notable definición desató la locura del cuerpo técnico y plantel nacional.

La Bicolor intentó apretar y aprovechar el hombre de más, pero apareció la figura de Lawrence Vigouroux que se muestra muy sólido en cada presentación.

Con esto, La Roja cierra el año con una alegría y alcanza su tercera victoria en fila, racha que no conseguía desde el 2023 en el periodo de Eduardo Berizzo.