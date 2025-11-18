 De cara a partidos vitales: Nómina de Chile para nueva doble fecha de Liga de Naciones Femenina - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

De cara a partidos vitales: Nómina de Chile para nueva doble fecha de Liga de Naciones Femenina

Un total de 23 jugadoras fueron convocadas por el entrenador Luis Mena, quien apuesta a sacar puntos en los cotejos frente a Perú y Paraguay.

Martes 18 de noviembre de 2025 | 11:07

La Selección Chilena dio a conocer este lunes por la tarde la nómina para las fechas 3° y 4° de la Liga de Naciones Femenina, donde se medirá a Perú y Paraguay.

La Roja enfrentará otros dos partidos fundamentales en el camino al Mundial 2027, instancia para la que el entrenador Luis Mena llamó a 23 jugadoras.

La convocatoria vuelve a estar encabezada por Christiane Endler, quien mantuvo su portería invicta en los primeros dos duelos en el que las nacionales sumaron 4 puntos.

A la arquera se suman nueve representantes de Colo Colo, el equipo que más aporta a la lista del adiestrador.

En tanto, Universidad de Chile aporta con Karen Fuentes y Mariana Morales, mientras que Ámbar Figueroa de Universidad Católica piede pista en la delantera.

Nómina de Chile para las fechas 3° y 4° de la Liga de Naciones Femenina

Arqueras:

  • Christiane Endler - Olympique de Lyon
  • Antonia Canales - Levante Badalona
  • Ryann Torrero - Colo Colo

Defensas:

  • Anaís Cifuentes - Colo Colo
  • Mariana Morales - Universidad de Chile
  • Fernanda Ramírez - Universidad Católica
  • Fernanda Pinilla - León de México
  • Camila Sáez - Bristol City
  • Rosario Balmaceda - Colo Colo
  • Karen Fuentes - Universidad de Chile

Volantes:

  • Nayadet Opazo - Deportivo Alavés
  • Gisela Pino - Universitario de Lima
  • Yastin Jiménez - Colo Colo
  • Yanara Aedo - Colo Colo
  • Javiera Grez - Colo Colo
  • Millaray Cortés - Sevilla
  • Anays Miranda - Santiago Wanderers

Delanteros: 

  • Vaitiare Pardo - Universidad Católica
  • María José Urrutia - Colo Colo
  • Sonya Keefe - Granada
  • Mary Valencia - Colo Colo
  • Yenny Acuña - Colo Colo
  • Ámbar Figueroa - Universidad Católica

¿Cuándo juega Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile en la Liga de Naciones Femenina será el viernes 28 de noviembre, día en que se medirá a Perú en Cusco.

Posteriormente, La Roja recibirá a Paraguay el martes 2 de diciembre en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Tras vencer a Perú: Los jugadores de La Roja que se robaron las miradas de los hinchas

Chile vs Perú: Revive las reacciones al triunfo de La Roja en amistoso internacional

Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido amistoso

El Clásico es chileno: La Roja se impone a Perú en movido partido y cierra el año con una alegría
01:06

Velocidad y calidad: El golazo de Darío Osorio para Chile en el amistoso ante Perú

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad