De cara a partidos vitales: Nómina de Chile para nueva doble fecha de Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Un total de 23 jugadoras fueron convocadas por el entrenador Luis Mena, quien apuesta a sacar puntos en los cotejos frente a Perú y Paraguay.
Martes 18 de noviembre de 2025 | 11:07
La Selección Chilena dio a conocer este lunes por la tarde la nómina para las fechas 3° y 4° de la Liga de Naciones Femenina, donde se medirá a Perú y Paraguay.
La Roja enfrentará otros dos partidos fundamentales en el camino al Mundial 2027, instancia para la que el entrenador Luis Mena llamó a 23 jugadoras.
La convocatoria vuelve a estar encabezada por Christiane Endler, quien mantuvo su portería invicta en los primeros dos duelos en el que las nacionales sumaron 4 puntos.
A la arquera se suman nueve representantes de Colo Colo, el equipo que más aporta a la lista del adiestrador.
En tanto, Universidad de Chile aporta con Karen Fuentes y Mariana Morales, mientras que Ámbar Figueroa de Universidad Católica piede pista en la delantera.
Arqueras:
Defensas:
Volantes:
Delanteros:
El próximo partido de Chile en la Liga de Naciones Femenina será el viernes 28 de noviembre, día en que se medirá a Perú en Cusco.
Posteriormente, La Roja recibirá a Paraguay el martes 2 de diciembre en el Estadio El Teniente de Rancagua.