De cara a partidos vitales: Nómina de Chile para nueva doble fecha de Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena dio a conocer este lunes por la tarde la nómina para las fechas 3° y 4° de la Liga de Naciones Femenina, donde se medirá a Perú y Paraguay.

La Roja enfrentará otros dos partidos fundamentales en el camino al Mundial 2027, instancia para la que el entrenador Luis Mena llamó a 23 jugadoras.

La convocatoria vuelve a estar encabezada por Christiane Endler, quien mantuvo su portería invicta en los primeros dos duelos en el que las nacionales sumaron 4 puntos.

A la arquera se suman nueve representantes de Colo Colo, el equipo que más aporta a la lista del adiestrador.

En tanto, Universidad de Chile aporta con Karen Fuentes y Mariana Morales, mientras que Ámbar Figueroa de Universidad Católica piede pista en la delantera.

Nómina de Chile para las fechas 3° y 4° de la Liga de Naciones Femenina

Arqueras:

Christiane Endler - Olympique de Lyon

Antonia Canales - Levante Badalona

Ryann Torrero - Colo Colo

Defensas:

Anaís Cifuentes - Colo Colo

Mariana Morales - Universidad de Chile

Fernanda Ramírez - Universidad Católica

Fernanda Pinilla - León de México

Camila Sáez - Bristol City

Rosario Balmaceda - Colo Colo

Karen Fuentes - Universidad de Chile

Volantes:

Nayadet Opazo - Deportivo Alavés

Gisela Pino - Universitario de Lima

Yastin Jiménez - Colo Colo

Yanara Aedo - Colo Colo

Javiera Grez - Colo Colo

Millaray Cortés - Sevilla

Anays Miranda - Santiago Wanderers

Delanteros:

Vaitiare Pardo - Universidad Católica

María José Urrutia - Colo Colo

Sonya Keefe - Granada

Mary Valencia - Colo Colo

Yenny Acuña - Colo Colo

Ámbar Figueroa - Universidad Católica

¿Cuándo juega Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile en la Liga de Naciones Femenina será el viernes 28 de noviembre, día en que se medirá a Perú en Cusco.

Posteriormente, La Roja recibirá a Paraguay el martes 2 de diciembre en el Estadio El Teniente de Rancagua.