De jugador a entrenador: El registro que alcanzó Nicolás Córdova con La Roja ante Perú - Chilevisión

Un nuevo amistoso afrontó este martes la Selección Chilena, venciendo 2-1 Perú en lo que es su último partido de este 2025.

El triunfo no solamente sentenció el cierre de la temporada para La Roja, sino que también marcó un importante registro para el entrenador Nicolás Córdova.

En concreto, el oriundo de Talca igualó como DT la cantidad de cotejos que disputó en el combinado nacional como futbolista, donde tuvo un gol muy recordado.

Los números de Nicolás Córdova en La Roja

En su etapa de jugador, el recordado volante derecho disputó cinco compromisos con Chile, siendo el primero de ellos en abril del 2003 en un amistoso contra Costa Rica.

En aquella oportunidad, Córdova fue nominado por Juvenal Omos y estuvo 20 minutos en la victoria 1-0 sobre los Ticos en el Estadio Nacional.

Su última presentación con La Roja fue en septiembre del 2011 en una derrota por la cuenta mínima ante México. Un mes antes, el actual estratega brilló y le dio el empate 1-1 a los nacionales contra Francia en Montpellier.

En tanto, como entrenador en el equipo adulta se estrenó el 2023 en una caída ante Ecuador por Eliminatorias. Posteriormente, asumió en la banca por la salida de Ricardo Gareca.

Los partidos de Nicolás Córdova como DT de La Roja