El reflexivo mensaje de Nicolás Córdova por su trabajo en La Roja: “Vamos por el camino correcto” - Chilevisión

En la previa del amistoso ante Perú, Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena, afirmó se está trabajando de manera correcta y valoró el compromiso de los jugadores.

En conferencia de prensa, el adiestrador de La Roja señaló que "desde que llegué, hace dos años, he dicho siempre lo mismo. Es un proceso, los jugadores que estamos proyectando son para el 2030".

El estratega recalcó que el proceso es "de larga data y no de un día para otro", indicando que "no se puede proponer algo en el corto plazo".

Nicolás Córdova: "Sé que los futbolistas nos valoran"

Córdova insistió en que "siempre he estado igual de tranquilo/nervioso. A veces se dan mejores resultados que otros, sabemos que vamos por el camino correcto. Eso lo sabemos y lo hemos justificado. Desde mi parte, tengo la tranquilidad que no estoy desesperado".

"Como dije anteriormente, si vienen dardos desde afuera en lo futbolístico, bienvenido sea. Me interesa que siempre se hable con la verdad, nada más", agregó.

Sobre su cercanía con los jugadores, el DT apuntó que "sé que ellos nos valoran, nosotros los valoramos mucho y creemos que tenemos jugadores para no estar últimos".

"Hay que elevar los niveles de los entrenamientos y competir. Ojalá juguemos muchos más de estos partidos y cuando llegue el entrenador que elegirá la Federación tenga un plantel del que afirmarse", añadió.

El partido de Chile ante Perú está programado para el martes 18 de noviembre, iniciando a las 14:00 horas de nuestro país.