Chile vs Perú por amistoso internacional: Quién transmite EN VIVO el Clásico del Pacífico - Chilevisión

La Selección Chilena volverá a salir a la cancha en esta fecha FIFA de noviembre, midiéndose a Perú en un importante amistoso internacional.

Tras derrotar a Rusia el pasado sábado, La Roja chocará ante los del Rimac en un duelo con miras a los próximos desafíos oficiales.

Esta nueva edición del Clásico del Pacífico será el último cotejo de los nacionales el 2025, cerrando un año en el que hubo cambio de entrenador luego de la salida de Ricardo Gareca.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Perú por amistoso internacional?

El partido de Chile ante Perú será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó la reciente victoria sobre el Sbornaya.

Además, el gran choque entre sudamericanos lo podrás ver gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Perú por amistoso internacional?

El encuentro de los pupilos de Nicolás Córdova contra La Bicolor está fijado para este martes 18 de noviembre a las 14:00 horas de Chile.

El estadio designado para el compromiso es el Olímpico Fisht de Sochi, Rusia.