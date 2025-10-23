La fulminante crítica de Gary Medel al ciclo de Ricardo Gareca en La Roja: “Trabajaba muy mal” - Chilevisión

Durísimas críticas lanzó Gary Medel contra Ricardo Gareca, ex entrenador de la Selección Chilena que dejó el cargo tras no poder clasificar al Mundial 2026.

En entrevista con TNT Sports, el Pitbull fue consultado sobre si se imagina volviendo a La Roja, afirmando que "no, la miro desde lejos a la Selección, por la tele".

"Es una etapa yo creo que cerrada, no me veo involucrado en la Selección, solamente como hincha y al 100% para lo que necesiten, pero no para jugar", comentó.

La potente crítica de Gary Medel a Ricardo Gareca

Respecto a si le tocó "sufrir" en este ciclo, en el que nunca fue considerado, el volante de Universidad Católica aseguró que "al principio sí porque estaba jugando en Brasil (en Vasco da Gama)".

"Jugaba cada tres días y venía jugando bien. Creo que podría haberme llamado, haberme visto para estar ahí por último con los chicos, darles experiencia y jerarquía. Y si me hubiese visto bien, para jugar", agregó.

El bicampeón de América no se quedó y arremetió. "Son decisiones que se toman. Menos mal que no fui porque me contó mucha gente que trabajaba muy mal, que eran paupérrimos los entrenamientos. Menos mal, porque hubiese pasado rabia", sostuvo.

Medel apuntó a que el tema del elenco naciona "es complejo", recordando que "perdimos con Bolivia (de local), con quien nunca se había perdido, fueron partidos de muy bajo nivel".

"Pero ahora va a ser un proceso nuevo, tienen jugadores maduros como (Guillermo) Maripán, Paulo (Díaz), Felipe Loyola y Gabriel Suazo que tienen responsabilidad de capitanes. Tienen que llevar a la Selección en un proceso exitoso y ojalá ir al Mundial", sentenció.