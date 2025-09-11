Gary Medel rememoró el crudo episodio que lo hizo dejar el alcohol: “Salió en todos lados” - Chilevisión

Gary Medel, volante de Universidad Católica habló sobre un episodio que lo marcó y que tuvo que ver con el beber excesivamente alcohol.

En el podcast "Más Que Titulares", el Pitbull reveló que dejó la bebida hace un largo tiempo tras un suceso ocurrido en Bellavista al comienzo de su carrera.

"Estaba en Bellavista, en estado de ebriedad, y me paró la policía. Salió en todos lados. Pero a mí nunca me gustó el alcohol. Yo ahora no bebo. Desde ese día en que me paró la policía a los 18 o 19 años, dije que no tomaría más porque nunca me gustó el alcohol", comentó.

La fuerte confesión de Gary Medel

El bicampeón de América aseguró que "cuando bebía en ese momento con amigos. Bebía para emborracharme de una".

"Ahí pasó lo de Carabineros. Dije: 'No voy a tomar nunca más', y nunca más tomé. A veces me he tomado una michelada o una copa de vino, pero no es que disfrute el alcohol", señaló.

Adicionalmente, el mediocampista de 38 años recordó un grave accidente automovilístico que sufrió el 2009 camino a la capital.

"Tuve un accidente en Viña del Mar, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido. Gracias a Dios, ese día no venía ningún auto de frente o detrás y no pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve", sostuvo.

Sobre estos y los otros momentos complejos a lo largo de su vida, el oriundo de Conchalí indicó que "trato sacar lo mejor de cada episodio de mi vida, trato de mejorar y lo creo de esa manera".