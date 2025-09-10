Gary Medel se emocionó en plena entrevista: Lloró al recordar a su madre e hizo fuerte confesión - Chilevisión

Muy emocionado se mostró Gary Medel al hablar sobre su familia, especialmente sobre su madre a poco más de un año de su fallecimiento.

Marisol Soto perdió la vida en julio del 2024, hecho que marcó al Pitbull que se quebró en plena entrevista con Javiera Quiroga.

Al ser consultado sobre el duro episodio, el volante de Universidad Católica afirmó: "Me pongo a llorar, lo digo altiro, ¿no tienen agua? Tengo que respirar primero".

"La mamá siempre es la mejor del mundo, me dio todo lo que pudo y gracias a ella soy lo que soy. No me avergüenzo porque lloro, me trae lindos recuerdos. Soy más llorón que la chu..., jaja", agregó.

Uno de los referentes de la Generación Dorada confesó que "a veces la recuerdo en la noche y lloro. Es algo sensible para mí. Siempre con la tristeza de no tenerla a mi lado, era como el pilar de toda la familia".

"Cuando ella estaba se juntaban todos, mis tías, mis primos y mis hermanos. Va a hacer mucha falta a todo el núcleo familiar. Después que falleció, como que se dispersó mi familia. Yo todavía veo a mis tías y a mis primas, pero mi madre era un pilar fundamental", agregó.

Los problemas del padre de Gary Medel

En el espacio, el mediocampista de 38 años contó que su padre, Luis Medel, está internado por problemas con las drogas.

"Tuvo de problemas de adicción a las drogas. Lo tuve que internar y ahí estamos ayudándolo. Lleva un año internado. Feliz por su progreso. Ha ido mejorando y vamos a estar siempre detrás de él para apoyarlo en cada momento", comentó.

El oriundo de Conchalí aprovechó de agradecer el apoyo de sus padres, recalcando que "siempre estuvieron atrás de toda la familia, de sus hijos, dieron lo mejor y creo que es lo mínimo que podemos dar".