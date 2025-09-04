“Es roja”: Gary Medel se molestó tras omitir planchazo de jugador de Brasil a Felipe Loyola - Chilevisión

Muy molesto se mostró Gary Medel por una polémica jugada en el partido de Chile ante Brasil, el que terminó con una derrota 3-0 de los nacionales.

El Pitbull estalló contra el árbitro venezolano Alexis Herrera, quien omitió un fuerte planchazo de Casemiro a Felipe Loyola durante el cotejo por las Eliminatorias.

"Roja po árbitro. Pero hu... es roja", señaló el volante de Universidad Católica en una historia publicada en su Instagram.

La acción, que también fue ignorada por el VAR, se dio en el primer tiempo cuando La Roja caía solamente por la cuenta mínima ante los Pentacampeones.

Gary Medel pide respaldar a La Roja del futuro

Pese a la contundente derrota, Medel pidió a los hinchas respaldar al renovado plantel que asumirá los próximos desafíos.

"A seguir apoyando. Esto es el comienzo de nuestro futuro", escribió mediocampista de 38 años en otro posteo que acompañó con una foto junto a algunos cercanos.

A lo largo de su carrera, el oriundo de Conchalí jugó con la Selección Chilena un total de 161 partidos en los que marcó 7 goles.