Tabla de posiciones Eliminatorias: Chile se mantiene último tras caer ante Brasil - Chilevisión

Tabla de posiciones Eliminatorias: Chile se mantiene último tras caer ante Brasil

Este jueves se disputó la penúltima jornada del camino al Mundial 2026, donde La Roja no pudo ante la contundencia de los Pentacampeones.

Jueves 4 de septiembre de 2025 | 22:32

Este jueves se disputó la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial de 2026, el cual se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. 

Debido a la paridad y posibilidades de clasificación y repechaje, cuatro partidos se jugaron en simultáneo. En cambio, Brasil recibió en el Maracaná a Chile una hora después.

Lamentablemente, La Roja no pudo contra los Pentacampeones y perdió 3-0, duelo en el que mostró una importante renovación de jugadores.

Chile sigue último tras la fecha 17° de las Eliminatorias

El resultado mantiene al combinado nacional en el último lugar de la tabla de posiciones, sumando solamente 10 puntos en 17 jornadas.

Por la parte alta, se definieron a los seis clasificados a la cita planetaria, estos son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

El repechaje se definirá entre Venezuela y Bolivia, con la Vinotinto teniendo la primera opción al tener un punto más que La Verde.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

