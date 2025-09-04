Tabla de posiciones Eliminatorias: Chile se mantiene último tras caer ante Brasil - Chilevisión

Este jueves se disputó la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial de 2026, el cual se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Debido a la paridad y posibilidades de clasificación y repechaje, cuatro partidos se jugaron en simultáneo. En cambio, Brasil recibió en el Maracaná a Chile una hora después.

Lamentablemente, La Roja no pudo contra los Pentacampeones y perdió 3-0, duelo en el que mostró una importante renovación de jugadores.

Chile sigue último tras la fecha 17° de las Eliminatorias

El resultado mantiene al combinado nacional en el último lugar de la tabla de posiciones, sumando solamente 10 puntos en 17 jornadas.

Por la parte alta, se definieron a los seis clasificados a la cita planetaria, estos son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

El repechaje se definirá entre Venezuela y Bolivia, con la Vinotinto teniendo la primera opción al tener un punto más que La Verde.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias