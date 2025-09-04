 Argentina vs Venezuela: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Eliminatorias - Chilevisión
Argentina vs Venezuela: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Eliminatorias

Por la fecha 17° de las Eliminatorias, Argentina recibe a Venezuela en un emotivo partido que se disputa en el Estadio Más Monumental.

Jueves 4 de septiembre de 2025 | 11:22

Argentina afronta un emotivo por las Eliminatorias al Mundial 2026, recibiendo este jueves a Venezuela por la fecha 17°.

La Albiceleste salta a la cancha en lo que puede ser el último encuentro oficial de Lionel Messi en su país, teniendo en cuenta que el próximo será recién el 2027.

Por el otro lado, La Vinotinto no se intimida y sueña con rescatar puntos que le permitan quedar más cerca del repechaje, apostando a la velocidad de sus jugadores.

Argentina vs Venezuela por Eliminatorias: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Venezuela sera transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura.

Además de la TV abierta, el choque por las Eliminatorias lo podrás disfrutar de manera online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Argentina vs Venezuela GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este cotejo de Clasificatorias, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Venezuela?

El compromiso de la escuadra trasandina contra La Vinotinto comienza a las 19:30 horas de Chile de este jueves 4 de septiembre, disputándose en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

