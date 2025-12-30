Justicia argentina ordena nuevos allanamientos en la AFA: Investigan presunto lavado de dineros - Chilevisión

Este martes se registraron nuevos allanamientos en sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), todo en el marco de la investigación de presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales.

En concreto, funcionarios policiales llegaron a las dos sedes del organismo, una de ellas ubicada en Ezeiza y la otra en la tradicional calle Viamonte.

Las medidas se tomaron a pedido de la Procuraduría de Crminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De forma paralela, se registró la vivienda de Javier Faroni, empresario que es titular de la firma TourProdEnter LLC que es señalada en la causa como una intermediaria en la recaudación de fondos de la AFA.

Continúan investigaciones a la AFA

Según consignó el diario La Nación de Argentina, parte de las indagatorias apuntan al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y a su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

Ambos enfrentan cuestionamientos sobre su patrimonio y el manejo de las arcas del organismo, situación que ha generado polémica al otro lado de la cordillera.

En ese marco, el citado medio reveló el pasado domingo que la mencionada firma recaudó cerca de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años, con parte de ese momento supuestamente desviado a sociedades comerciales y cuentas de personas.

Previo a los últimos procedimientos, la AFA acusó una "campaña de difamación" y recalcó que el vínculo con la compañía "hha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos".