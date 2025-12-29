Erick Pulgar tiene jefe para rato: Flamengo se decide y ratifica renovación de Filipe Luís - Chilevisión

Tras una ola de especulaciones, Flamengo puso fin a la novela y confirmó la renovación de su entrenador Filipe Luís.

El estratega firmó un nuevo contrato con el Mengao, club con el que ganó el Brasileirao, la Copa Libertadores y alcanzó la final de la Copa Intercontinental.

La negociación no fue nada sencilla debido que el ex lateral izquierdo tenía un salario como DT de las juveniles que exigía aumentar, teniendo en cuenta que asumió como interino y que se mantuvo producto de los buenos resultados.

Flamengo oficializa la continuidad de Filipe Luís

A través de sus redes sociales, el cuadro carioca anunció la extensión del vínculo con el adiestrador, quien se quedará hasta el 2027.

"La historia no dejará de escribirse", señaló la institución en un mensaje que fue celebrado por los fanáticos.

La renovación de Filipe Luís asoma como una buena noticia para Erick Pulgar. El chileno es pieza fundamental para el entrenador en un equipo plagado de estrellas.

Desde su arribo, el DT le dio continuidad al chileno y formó la dupla con Jorginho, aprovechando el buen pie y la inteligencia de ambos para ubicarse en la cancha.

Ahora, el primer gran desafío de ambos será la Recopa Sudamericana, donde se enfrentarán a Lanús (campeón de la Copa Sudamericana) a mediados de febrero.