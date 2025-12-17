La lucha no alcanzó: PSG se impone en penales al Flamengo y es campeón de la Intercontinental - Chilevisión

PSG se quedó con la Copa Intercontinental, derrotando 2-1 en penales a un luchador Flamengo que se las arregló para igualar 1-1 en el tiempo regular.

Con Erick Pulgar jugando 75 minutos, el Mengao no pudo coronarse en un año extraordinario en el que obtuvo la Copa Libertadores y el Brasileirao.

Los parisinos manejaron la pelota en prácticamente todo el partido, pero encontraron una gran resistencia de los sudamericanos, con el chileno muy activo y llegando a tener dos chances de gol en el primer lapso.

La apertura de la cuenta llegó a los 37 minutos por medio de Khvicha Kvaratskhelia, quien aprovechó un mal despeje de Rossi para darle la ventaja a los franceses.

Pese a que el cotejo parecía controlado, Los Cariocas se las arreglaron para llegar al empate por un penal cobrado a instancias de VAR que fue convertido por Jorginho a los 61'.

Matvei Safonov, el héroe del PSG ante el Flamengo

A raíz de la paridad en el tiempo regular y el suplementario, el título se decidió en los penales en los que apareció la figura de Matvei Safonov.

El arquero ruso se lució al atajar cuatro disparos, dándole la Copa Intercontinental por primera vez al PSG.

Con esto, ya son 13 años sin que un sudamericano pueda conquistar este certamen o el Mundial de Clubes. El último fue el Corinthians el 2012.