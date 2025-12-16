PSG vs Flamengo: Cuándo y a qué hora es la gran final de la Copa Intercontinental - Chilevisión

La Copa Intercontinental bajará la cortina con su gran la final, instancia en la que se enfrentarán nada menos que el PSG ante el Flamengo.

El campeón de la Champions League se medirá al Mengao de Erick Pulgar, vigente campeón de la Copa Libertadores que superó dos fases para ir en busca del título.

El chileno ha sido pieza clave en el elenco carioca, quienes buscan sacar la cara por Sudamérica en un nuevo cruce frente a un poderoso europeo.

¿Cuándo y a qué hora juegan PSG y Flamengo la final de la Copa Intercontinental?

El partido de PSG ante Flamengo está programado para este miércoles 17 de diciembre a las 14:00 horas de Chile.

El estadio que recibirá el esperado encuentro es el Áhmad bin Ali de Rayán, Qatar, recinto con capacidad para recibir a 45 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de PSG vs Flamengo?

La gran final de la Copa Intercontinental será transmitida en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, el gran duelo lo podrás ver de forma online por la plataforma de streaming DGO, a la cual tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.