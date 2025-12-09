Champions League | Liverpool se recuperó con un triunfazo ante el Inter en el Giuseppe Meazza - Chilevisión

Liverpool, de muy mal presente en Premier League, consiguió un triunfazo ante el Inter de Milán por la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League.

“The Reds” vencieron por la cuenta mínima a los lombardos tras un penal convertido por Dominik Szoboszlai a los 88 minutos.

El equipo italiano tuvo un desafortunado partido, ya que en el primer tiempo el técnico Cristian Chivu realizó cambios obligados por las lesiones de Hakan Çalhanoğlu y Francesco Acerbi.

Con este resultado, Liverpool llegó a los 12 puntos y se ubica de momento octavo. En cambio, Inter es quinto con las mismas unidades, pero tiene mejor diferencia de gol.

Otros resultados de la jornada en la Champions League