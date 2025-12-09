 Champions League | Liverpool se recuperó con un triunfazo ante el Inter en el Giuseppe Meazza - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Champions League | Liverpool se recuperó con un triunfazo ante el Inter en el Giuseppe Meazza

El conjunto inglés venció por la cuenta mínima al elenco italiano en la sexta fecha de la fase de liga del principal torneo por equipos de Europa.

Martes 9 de diciembre de 2025 | 20:48

Liverpool, de muy mal presente en Premier League, consiguió un triunfazo ante el Inter de Milán por la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League.

“The Reds” vencieron por la cuenta mínima a los lombardos tras un penal convertido por Dominik Szoboszlai a los 88 minutos.

El equipo italiano tuvo un desafortunado partido, ya que en el primer tiempo el técnico Cristian Chivu realizó cambios obligados por las lesiones de Hakan Çalhanoğlu y Francesco Acerbi.

Con este resultado, Liverpool llegó a los 12 puntos y se ubica de momento octavo. En cambio, Inter es quinto con las mismas unidades, pero tiene mejor diferencia de gol.

Otros resultados de la jornada en la Champions League

  • Bayern 3-1 Sporting de Lisboa
  • Mónaco 1-0 Galatasaray
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • Barcelona 2-1 Frankfurt
  • PSV 2-3 Atlético de Madrid
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

El complejo momento de cuestionado ex Colo Colo: Se fue al descenso y pidió disculpas

Inter de Milán vs Liverpool: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League

Expulsó al hijo del presidente de un club y le quemaron el auto: La polémica que remece a Venezuela

Increíble: La fórmula que podría poner a la U e Independiente en otro cara a cara por la Sudamericana
Publicidad
Publicidad