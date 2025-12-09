Expulsó al hijo del presidente de un club y le quemaron el auto: La polémica que remece a Venezuela - Chilevisión

Preocupación ha causado en Venezuela la situación del árbitro Yender Herrera, a quien le quemaron el auto tras expulsar al hijo del presidente de un club.

Todo se dio el pasado fin de semana en la gran final de la liga local, donde se enfrentaron Carabobo y Universidad Central (UCV) al ser ganadores del Apertura y Clausura.

La visita se impuso 2-0 y coronó un año glorioso, duelo en el que uno de los que se lució el veterano delantero y ex jugador del fútbol europeo, Darwin Machís.

Auto de árbitro fue quemado tras polémica expulsión

Los festejos se vieron empañados por la situación del juez, que vivió una preocupante situación al encontrar su vehículo con graves daños.

En medio de la investigación, a nivel local se instaló el rumor de que hubo una especie de "venganza" contra Herrera por expulsar en la ida a Alexander Gramko Jr, jugador de UCV que es hijo del militar y presidente del club, Arteaga Gramko.

El jugador se fue a las duchas por un codazo sobre un rival, lo que le impidió estar en la revancha que terminó consagrando a su equipo.

A varios días de la roja, el auto del colegiado fue quemado presuntamente en las cercanías de su casa.

El caso fue condenado por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), quienes rechazaron "cualquier acto de violencia o intimidación contra árbitros, jugadores, cuerpos técnicos o miembros de nuestro ecosistema deportivo".

"Ninguna inconformidad deportiva puede justificar comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas, sus bienes ni el espíritu del juego".

