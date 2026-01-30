No lo quieren: La radical medida que tomaría el América de México con Igor Lichnovsky - Chilevisión

Igor Lichnovsky sigue con la incertidumbre sobre su futuro. Si bien el América busca sacarlo del plantel, el chileno sigue perteneciendo al club.

Ante esto, Las Águilas tomarían una radical decisión para finalizar el vínculo del defensor que llegó a ganar cinco títulos en la institución.

América quiere rescindir el contrato de Igor Lichnovsky

De acuerdo a medios locales, el Azulcrema pretende rescindir el contrato del zaguero de 31 años, fórmula que ya está trabajando la dirigencia.

La determinación se dio debido a que el nacional aparentemente rechazó todas las ofertas presentadas en el reciente mercado de pases, donde fue buscado por algunos equipos.

Para poder llegar a un acuerdo, el América tendría que colocar una importante suma de dinero para compensar el vínculo que expira en junio del 2027.

Según consignó TV Azteca, la directiva debería pagarle un monto cercano a los 2.5 millones de dólares al ex seleccionado nacional.

Lichnovsky disputó su último partido en noviembre del 2025, dejando de ser considerado por el cuerpo técnico para la actual campaña.