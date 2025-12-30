Futbolista chileno anuncia nuevo romance y genera inesperado debate: “El amor es...” - Chilevisión

A poco más de un año de terminar con Carolina Pérez, con quie estuvo por cerca de 10 años, el futbolista Igor Lichnovsky presentó en sus redes sociales a su nueva pareja.

Con un posteo en redes sociales, el futbolista chileno ratificó su relación con Cassandra Sánchez Navarro, conocida actriz mexicana.

El jugador, que estuvo la última temporada en el América, compartió una serie de imágenes, posando en una foto con la artista que tuvo un rol en la serie Sense8.

Anuncio de Igor Lichnovsky genera ola de comentarios

La publicación del defensa dejó una ola de reacciones, provocando un impensado debate entre los seguidores de ambos.

Algunos cuestionaron a Lichnovsky y lo acusaron de esconder el romance desde hace varios meses, incluso cuando todavía no se separaba de su ex esposa.

"Lo que mal empieza, mal acaba", "se metió en el matrimonio de él" o "construyendo una relación donde se destruyó otra", comentaron los más críticos.

Sin embargo, otros apoyaron a ambos y recalcaron que "el amor es sano", afirmando que se bien muy bien juntos.

Pese a todo, Sánchez Navarro publicó otra foto junto al futbolista de 30 años, esta vez tomados de la mano.

Mira los posteos acá