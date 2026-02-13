Ex integrante de Gran Hermano presenta a su nueva pareja: Es futbolista y jugó en Chile - Chilevisión

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, sorprendió al aparecer con quien estaría iniciando un romance. Se trata del futbolista Nicolás Rodríguez.

La ex integrante de Gran Hermano Argentina compartió una publicación del arquero, donde ambos aparecen en una tierna pose junto al espejo de un ascensor.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado que ya están en una relación, hubo una nueva historia en Instagram en la que volvieron a mostrar su amor.

Esta vez fue un paseo en un auto que conducía el guardameta, donde se mostraron con un look muy rockero y agregando dos emojis.

La influencer trasandina alcanzó gran popularidad el 2023 al estar en el mencionado reality, destacándose por tener varios cruces y discusiones con otros participantes.

La nueva pareja de furia jugó en el fútbol chileno

El hombre que habría robado el corazón de Furia es Nicolás Rodríguez, arquero de 32 años que estuvo en las inferiores de River y que actualmente juega en Excursionistas de Argentina.

El meta tuvo un breve periodo en el fútbol chileno, vistiendo la camiseta de Unión San Felipe en la temporada 2020 en Primera B.

Su carrera incluye pasos por clubes del ascenso de su país como Temperley, Santamarina de Tandil, Laferrere y Berazategui.

