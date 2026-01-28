Con grandes sorpresas: Estos son todos los clasificados a los octavos de final de la Champions League - Chilevisión

Benfica superó en Lisboa a Real Madrid y el conjunto español deberá jugar los playoffs para intentar acceder a la ronda de los 16 mejores.
Miércoles 28 de enero de 2026 | 19:26
Este miércoles, se disputaron 18 partidos en simultáneo en la última fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26.
La mayoría de los equipos se jugaban cosas importantes, como ingresar de manera directa a los octavos de final o a la zona de playoffs.
Arsenal fue el mejor equipo de esta fase. Los Gunners de Mikel Arteta, que derrotaron como local 3-2 al Kairat, ganaron todos sus partidos y sumaron 24 puntos, tres más que el Bayern Múnich.
Un hecho llamativo es que cinco de los ocho primeros son equipos de la Premier League (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City). Mientras que los otros clasificados son Bayern, Barcelona y Sporting de Lisboa.
Los playoffs tendrán que jugarlo equipos importantes y con tradición como Real Madrid, Inter de Milán, Juventus y el actual campeón PSG.
Los encuentros de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero de 2026 y los de vuelta el 24 y 25 de febrero.