Con grandes sorpresas: Estos son todos los clasificados a los octavos de final de la Champions League - Chilevisión

Este miércoles, se disputaron 18 partidos en simultáneo en la última fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

La mayoría de los equipos se jugaban cosas importantes, como ingresar de manera directa a los octavos de final o a la zona de playoffs.

Arsenal fue el mejor equipo de esta fase. Los Gunners de Mikel Arteta, que derrotaron como local 3-2 al Kairat, ganaron todos sus partidos y sumaron 24 puntos, tres más que el Bayern Múnich.

Un hecho llamativo es que cinco de los ocho primeros son equipos de la Premier League (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City). Mientras que los otros clasificados son Bayern, Barcelona y Sporting de Lisboa.

Los playoffs tendrán que jugarlo equipos importantes y con tradición como Real Madrid, Inter de Milán, Juventus y el actual campeón PSG.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

Equipos clasificados a los playoffs

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Los encuentros de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero de 2026 y los de vuelta el 24 y 25 de febrero.