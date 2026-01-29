Confirmado por su propio DT: El inesperado vuelco que tuvo Paulo Díaz en River - Chilevisión

Marcelo Gallardo, entrenador de River, confirmó que Paulo Díaz se mantendrá en el equipo de cara a la temporada 2026.

Pese a que no estaba dentro de sus prioridades y a que algunos clubes preguntaron por una posible transferencia, el estratega ratificó que tendrá en cuenta al chileno.

Tras la victoria 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles por el torneo local, fue el propio adiestrador el que ratificó la continuidad del nacional.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre Paulo Díaz?

En conferencia de prensa, Gallardo comentó: "Hablo con él todos los días. Tuvo posibilidades de salida, (pero) encontramos que las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir porque lo consideramos un jugador de jerarquía".

"En base a eso. Vimos la respuesta de la pretemporada, que la hizo muy bien, a consciencia, muy profesional. Viendo también el tiempo, que estamos casi al límite del mercado, dijimos: 'Si te quedas, te voy a tener en cuenta'", agregó.

De todas formas, el estratega remarcó: "Le dije que le toca arrancar desde atrás, él con gusto aceptó y fuimos para adelante. Es un jugador más dentro de nuestro plantel, un jugador importante más".

Díaz ha sido duramente reprochado por los hinchas del Millonario en los últimos meses. De hecho, el nacional recibió silbidos cuando se mencionó su nombre en el triunfo sobre el Lobo en el que no sumó minutos.