Playoffs de la Champions League 2026: Real Madrid vuelve a toparse con el Benfica - Chilevisión

Este viernes se realizó el esperado sorteo de los Playoffs de la Champions League, donde se terminó que el Real Madrid se tope nuevamente con el Benfica.

Las Águilas vencieron el pasado miércoles 4-2 al Merengue en un dramático encuentro, pasando por diferencia de goles a esta fase e impidiéndole a su rival clasificar de manera directa a los octavos de final.

La llave marcará un nuevo cara a cara del cuadro español con José Mourinho, quien pidió disculpas tras gritar de manera eufórica el último gol.

Otro de los cruces atractivos es el del Mónaco contra el PSG, lo que será un duelo 100% francés y de alto riesgo para el actual campeón del certamen.

Además, el Atlético de Madrid irá con el Brujas de Bélgica, mientras que el Inter de Milán chocará ante el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

Cruces de los Playoffs de la Champions League

Mónaco vs PSG

Galatasaray vs Juventus

Benfica vs Real Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Qarabag vs Newcastle

Brujas vs Atlético de Madrid

Bodø/Glimt vs Inter de Milán

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

¿Cuándo se jugarán las llaves de Playoffs de la Champions League?

Los partidos de ida de esta ronda se disputarán la semana del 17 de febrero, mientras que las revanchas serán el 24 del mismo mes.