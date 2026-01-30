 Playoffs de la Champions League 2026: Real Madrid vuelve a toparse con el Benfica - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Playoffs de la Champions League 2026: Real Madrid vuelve a toparse con el Benfica

El sorteo determinó que Las Águilas y el Merengue vuelvan a toparse. Además, el PSG tendrá un cruce de alto riesgo con el Mónaco.

Viernes 30 de enero de 2026 | 08:58

Este viernes se realizó el esperado sorteo de los Playoffs de la Champions League, donde se terminó que el Real Madrid se tope nuevamente con el Benfica.

Las Águilas vencieron el pasado miércoles 4-2 al Merengue en un dramático encuentro, pasando por diferencia de goles a esta fase e impidiéndole a su rival clasificar de manera directa a los octavos de final.

La llave marcará un nuevo cara a cara del cuadro español con José Mourinho, quien pidió disculpas tras gritar de manera eufórica el último gol.

Otro de los cruces atractivos es el del Mónaco contra el PSG, lo que será un duelo 100% francés y de alto riesgo para el actual campeón del certamen.

Además, el Atlético de Madrid irá con el Brujas de Bélgica, mientras que el Inter de Milán chocará ante el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

Cruces de los Playoffs de la Champions League

  • Mónaco vs PSG
  • Galatasaray vs Juventus
  • Benfica vs Real Madrid
  • Borussia Dortmund vs Atalanta
  • Qarabag vs Newcastle
  • Brujas vs Atlético de Madrid
  • Bodø/Glimt vs Inter de Milán
  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen

¿Cuándo se jugarán las llaves de Playoffs de la Champions League?

Los partidos de ida de esta ronda se disputarán la semana del 17 de febrero, mientras que las revanchas serán el 24 del mismo mes.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

No lo quieren: La radical medida que tomaría el América de México con Igor Lichnovsky

Mazazo a Gustavo Álvarez: Selección de Perú sorprende y elige a otro DT para el nuevo proceso

Confirmado por su propio DT: El inesperado vuelco que tuvo Paulo Díaz en River

Con grandes sorpresas: Estos son todos los clasificados a los octavos de final de la Champions League
Publicidad
Publicidad