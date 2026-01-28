Benfica vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League - Chilevisión

Real Madrid cierra su participación en la fase de liga de la Champions League, visitando este miércoles al Benfica en un partido crucial.

El Merengue necesita la victoria para asegurar su clasificación directa a los octavos de final, lo que le permitiría administrar cargas en un apretado calendario.

Por su parte, el elenco portugués tiene que ganar y esperar resultados para ver si se puede meter en los playoffs, instancia que se jugará en las próximas semanas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Benfica vs Real Madrid?

El partido del Benfica ante el Real Madrid, válido por la fecha 8° de la Champions League, será transmitido en vivo y online por Disney +.

Esta plataforma de streaming emitirá este crucial duelo en su Plan Premium. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League

El compromiso de Las Águilas contra los españoles inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 28 de enero.

El recinto para el gran encuentro es el Estadio da Luz de Lisboa, mientras que el árbitro designado fue el italiano Davide Massa.