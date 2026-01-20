Real Madrid vs Mónaco: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League - Chilevisión

Real Madrid recibe al Mónaco en un partido fundamental por la Champions League. El Merengue está obligado a ganar para mantenerse en zona de clasificación directa.
Martes 20 de enero de 2026 | 11:15
Real Madrid juega un partido fundamental este martes ante el Mónaco, rival al que recibe por la fecha 7° de la fase de liga de la Champions League.
El Merengue busca levantar su nivel de la mano de Álvaro Arbeloa, entrenador que reemplazó a Xabi Alonso y que logró su primera victoria el último fin de semana frente al Levante.
Los españoles están obligados a ganar para seguir en zona de clasificación directa, uno de los objetivos planteados en este inicio del 2026.
El partido del Real Madrid ante el Mónaco, válido por la fecha 7° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.
Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este trascendental duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.
El choque de La Casa Blanca contra el conjunto francés inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 20 de enero.
El compromiso se disputa en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado fue el noruego Espen Eskås.