Real Madrid vs Mónaco: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League - Chilevisión

Real Madrid juega un partido fundamental este martes ante el Mónaco, rival al que recibe por la fecha 7° de la fase de liga de la Champions League.

El Merengue busca levantar su nivel de la mano de Álvaro Arbeloa, entrenador que reemplazó a Xabi Alonso y que logró su primera victoria el último fin de semana frente al Levante.

Los españoles están obligados a ganar para seguir en zona de clasificación directa, uno de los objetivos planteados en este inicio del 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Mónaco?

El partido del Real Madrid ante el Mónaco, válido por la fecha 7° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este trascendental duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Mónaco por la Champions League

El choque de La Casa Blanca contra el conjunto francés inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 20 de enero.

El compromiso se disputa en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado fue el noruego Espen Eskås.