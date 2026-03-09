Patadas voladoras y 23 expulsados: Final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en batalla campal - Chilevisión

En escándalo terminó el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, quienes se enfrentaron este domingo por la final de vuelta del Campeonato Carioca.

La victoria 1-0 de La Bestia Negra se vio empañada por la batalla campal protagonizada por jugadores y cuerpos técnicos, la que dejó un récord de 23 expulsados.

El encuentro estuvo repleto de morbo y cruces entre los futbolistas, aunque todo se desató en los descuentos luego de que el arquero del Galo, Everson, encarara al volante Christian por un choque.

Los insultos pasaron a empujones y posteriormente a golpes y patadas voladoras, donde el árbitro y sus asistentes fueron incapaces de controlar el caos.

Una de las imágenes más impactantes fue el brutal puñetazo de Hulk sobre el argentino Lucas Romero, a lo que hay que sumar las agresiones entre el propio delantero brasileño y Lucas Villalba.

Expulsados en Cruzeiro y Atlético Mineiro recibirían duras sanciones

Una vez pasado el tumulto, el informe arbitral confirmó que hubo 23 expulsados producto de la escandalosa pelea, incluyendo a Everson y a Christian.

Todos ellos recibirían durísimas sanciones de parte de la federación local, castigo que incluiría varios partidos sin jugar y una posible multa.

Minutos después de lo ocurrido, Hulk habló con la prensa y pidió disculpas a los hinchas. "No recuerdo de haber participado en un acto de violencia así en ningún partido en el que haya estado presente", comentó.

"Es lamentable, como ya lo dije, y no me cansaré de pedir disculpas. Claro que estamos defendiendo nuestros colores y lo vamos a hacer a muerte. Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente en ese momento, ves a un compañero siendo agredido y reaccionas", remarcó.

Cabe consignar que el chileno Iván Román, defensa del Atlético Mineiro, no fue citado para este compromiso.

