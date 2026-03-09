“Sal de ahí”: Instagram del Elche se llenó de comentarios por incómoda situación de Lucas Cepeda - Chilevisión

Sorpresa causó en los hinchas chilenos la suplencia de Lucas Cepeda, quien no sumó minutos en la derrota 2-1 del Elche ante el Villarreal este domingo.

El ex Colo Colo no vio acción y solamente miró el duelo desde la banca, situación que no le había pasado desde su arribo a España a inicios de este año.

Para peor, los Ilicitanos quedaron solamente un punto por arriba de los puestos de descenso, generando una tremenda alarma de cara al futuro.

Así quedó el Instagram del Elche tras suplencia de Lucas Cepeda

Tras la caída contra el Submarino Amarillo, los fanáticos nacionales no perdonaron y fueron directamente al Instagram oficial del Elche.

Los aficionados lanzaron duras críticas al club, llegando a remarcar que el seleccionado nacional no es valorado y que tiene que irse a otra institución.

"¿Cómo esperan ganar?", "no Lucas, no party" o "titular", fueron solamente algunos de los comentariosn que inundaron la red social.

Desde su llegada a Europa, el formado en Santiago Wanderers ha jugado cinco partidos en los que no convirtió goles.

Mira los comentarios acá