Se supo todo: Dueño del Inter Miami reveló el impactante sueldo de Lionel Messi - Chilevisión

Jorge Mas, dueño del Inter Miami, reveló uno de los grandes secretos del club. El empresario dio a conocer el sueldo de Lionel Messi.

La Pulga llegó a Las Garzas a mediados del 2023, firmando un millonario contrato que lo pone como uno de los deportistas mejor pagados del planeta.

A casi tres años de su arribo, el propietario de la institución dio detalles del vínculo con el argentino y destacó la "revolución" que ha causado en la MLS.

¿Cuánto cobra Lionel Messi en el Inter Miami?

En declaraciones a Bloomberg, Mas reconoció que los jugadores de su plantel "son caros" y que necesita "patrocinadores de clase mundial".

Respecto a Messi, el dueño del Inter Miami comentó: "Vale cada centavo, son entre 70 y 80 millones de dólares al año si sumas todo".

Esto quiere decir que el campeón del mundo recibe mensualmente cerca de 5,8 millones de la moneda estadounidense, equivalentes a cerca de 5.400 millones de pesos chilenos.

El empresario defendió su gestión y aseguró que "he revolucionado la MLS. Algunos critican, otros elogian. Yo llevo el timón porque creo que necesitamos cambiar muchas cosas".

Adicionalmente, resaltó que la valoración del club ha subido todos los años. "No puedes temer al cambio. Para prosperar y tener éxito, necesitas hacer las cosas de manera diferente", sostuvo.