Inédito: Amistoso del Inter Miami terminó con Messi derribado por guardias de seguridad - Chilevisión

Un momento realmente insólito es el que vivió Lionel Messi en un nuevo amistoso del Inter Miami, luego de que fuera derribado por los propios guardias de seguridad.

La escena se dio en el partido que su equipo jugó ante Independiente del Valle en Puerto Rico, donde Las Garzas ganaron 2-1 con un gol de La Pulga.

En el cierre del cotejo, hinchas invadieron la cancha tratando de sacarse una foto con el argentino, lo que obligó a la intervención del personal.

Al ser abrazado por un joven, un agente se arrojó para contenerlo sin darse cuenta que terminó botando al propio campeón del mundo.

Pese a hacer muecas de dolor, y con algo de molestia por lo ocurrido, el incidente no pasó a mayores y el delantero de 38 años pudo culminar el duelo.

Unos hinchas invadieron la cancha en Puerto Rico en busca de una foto con Messi y LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD TIRARON AL PISO A LIONEL.



INSÓLITO MOMENTO. 😳🇦🇷

Los inéditos momentos entre Inter Miami e Independiente del Valle

El choque tuvo particulares hechos que llamaron la atención, entre los que estuvo el parecido de las camisetas que complicaba la identificación de los jugadores.

Adicionalmente, hubo una trifulca entre los protagonistas a los 20 minutos del primer tiempo, la que tuvo a Luis Suárez encarando a uno de los ecuatorianos.

"¿Estás loco?", le dijo el Pistolero a Jordy Alcívar, donde ambos tuvieron que ser separados.