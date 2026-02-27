Golpe a Argentina: La joven figura que se perderá el Mundial 2026 tras sufrir grave lesión - Chilevisión

Argentina tiene su primera baja para el Mundial 2026. Se trata de Valentín Carboni, extremo de Racing que quedó descartado para la cita planetaria por una grave lesión.

Según consignó el Diario Clarín, el delantero sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, por lo que estará cerca de 8 meses de baja.

El joven de 20 años arribó a principios de este año a La Academia desde el Inter de Milán, buscando tener continuidad para ganarse un lugar en la cita planetaria.

Sin embargo, esta situación le impedirá estar en el torneo que arranca a mediados de junio en la que La Albiceleste asoma como uno de los favoritos.

El ariete era una de las piezas de recambio consideradas por el entrenador Lionel Scaloni, formando parte de la Copa América 2024 que ganaron los trasandinos y en la que jugó un encuentro.

Desde su llegada a Racing, Carboni jugó solamente 5 partidos en los que no marcó goles ni entregó asistencias.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026

Grupo J:

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

¿Dónde ver el Mundial 2026?

El Mundial 2026 lo podrás ver por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.